Внести правки в дизайн баннеров

Мы нарисовали баннеры, но дизайнер наш уехал в отпуск, необходимо внести несколько правок.

Исходники имеются

1) На этом баннере https://dl.dropboxusercontent.com/u/20504253/Temp/preview_bosch_017.jpg необходимо сделать стиральные машины в полный рост, а не обрезанные

2) https://dl.dropboxusercontent.com/u/20504253/Temp/index_banner_009.jpg

Это баннеры на главную страницу сайта https://goo.gl/AwYQ2D

Вот нужно придумать новый баннер вместо большого, гуде стиральные машины.

Инициатива с вашей стороны только приветствуется, даже если предложите абсолютно новые интересные.

Сделать нужно срочно, сегодня.

Прошу писать только в проект и только с опытом, оценивайте свои силы реально