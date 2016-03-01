Необходимо разработать комплект баннеров таких размеров: 728*90 250*250 336*280 120*600 Цель создания баннеров: прорекламировать ресурс в KMC Google. Ресурс - ресурс газовые автомобильные заправки. На баннере должны ...
Баннеры для интернет-магазина
Нужны статичные баннеры в нескольких размерах для интернет магазина одежды. В ответах напишите условия - сколько вариантов высылаете, сколько правок можно внести и т.д.
п.с. исполнителей без портфолио не рассматриваю.
Заявки фрилансеров
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