По прототипу нарисовать банер

Необходимо разработать комплект баннеров таких размеров:

728*90

250*250

336*280

120*600

Цель создания баннеров: прорекламировать ресурс в KMC Google. Ресурс - ресурс газовые автомобильные заправки.

На баннере должны быть: логотип, призыв к действию, чтобы хотелось перейти по баннеру (в виде фразы), подходящее фото, которое должно гармонировать с ресурсом.

Текст и кнопка должны быть ХОРОШО заметны в своих размерах.

Потенциальная идея (концепт банера) в приложении.

Оплата по факту либо БС.