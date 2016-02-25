По прототипу нарисовать банер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт14 заявок233 просмотра

Необходимо разработать  комплект баннеров таких размеров:

728*90

250*250

336*280

120*600

Цель создания баннеров: прорекламировать ресурс в KMC Google. Ресурс - ресурс газовые автомобильные заправки. 

На баннере должны быть: логотип, призыв к действию, чтобы хотелось перейти по баннеру (в виде фразы), подходящее фото, которое должно гармонировать с ресурсом.

Текст и кнопка должны быть ХОРОШО заметны в своих размерах. 

Потенциальная идея (концепт банера) в приложении. 

Оплата по факту либо БС. 

9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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