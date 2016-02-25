Требуется баннер (оформление) для группы ВК
По прототипу нарисовать банер
Необходимо разработать комплект баннеров таких размеров:
728*90
250*250
336*280
120*600
Цель создания баннеров: прорекламировать ресурс в KMC Google. Ресурс - ресурс газовые автомобильные заправки.
На баннере должны быть: логотип, призыв к действию, чтобы хотелось перейти по баннеру (в виде фразы), подходящее фото, которое должно гармонировать с ресурсом.
Текст и кнопка должны быть ХОРОШО заметны в своих размерах.
Потенциальная идея (концепт банера) в приложении.
Оплата по факту либо БС.
Заявки фрилансеров
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