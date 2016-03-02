Сделать баннер из psd в swf

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Закрыт8 заявок202 просмотра

Вот баннер: https://www.dropbox.com/s/mwjmkbys1pmc7j9/Bosch-1360x90-3-2.psd?dl=0

Необходимо сделать из него swf, которые потом будет сконвертирован в html с помощью https://developers.google.com/swiffy/. Требования следующие:

  • Не использовать при разработке flash-баннера цветовые эффекты (Color Effect), режимы наложения (Blending) и фильтры (Filters). Их использование может привести к ошибкам в проигрывании и показе баннера и торможению его на мобильных устройствах.
  • Не использовать поле динамического текста (Dynamic Text) и поле ввода (Input Text). Selectable text не поддерживается.
  • Не использовать вектора с большим количеством направляющих и контрольных точек. Стараться использовать примитивные формы (круги, квадраты, линии). Не переносить векторные изображения из других редакторов – рисовать во flash;
  • По возможности использовать оптимизированные JPEG меньшего размера. Экспериментировать с конвертацией векторов в JPEG. Тестировать, как это скажется на быстродействии;
  • Избегать использования изображений в формате PNG. Обработка прозрачности нагружает процессор;
  • При использовании прозрачных PNG изображений удостовериться, что они не перекрывают друг друга. Обработка одной прозрачности через другую заметно нагрузит процессор;
  • Экспериментировать с частотой кадров ролика. Меньшая частота снижает нагрузку на процессор, ограничить частоту смены кадров до минимально приемлемой величины;
  • Градиенты и прозрачность дают большую нагрузку на процессор, поэтому их следует избегать. Старайтесь эмитировать прозрачность, используя JPEG и маски;
  • Установить наиболее оптимальное качество анимации во время проигрывания;
  • Быстродействие будет напрямую зависеть от размера перерисовываемой области. Избегать частого обновления всей области ролика;
  • Избегать одновременного перемещения нескольких объектов. Уменьшать их количество или делать анимацию по очереди (одна закончилась - другая началась);
  • Минимально использовать программную анимацию. Скрипт состоящий из сотен строк кода будет больше нагружать процессор, чем timeline с сотней кадров и анимацией.
Пишите только в проект. Важно сделать грамотно и оперативном.

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HTML
9 лет назад
maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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