Баннер для медийной рекламы в Гугл

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Завершен4 заявки202 просмотра

Здравствуйте,

Нужно создать несложный(2-3 слайда) анимационный баннер(HTML5) для Медийной рекламы. Тематика "Красота и Фитнесс".  Размер 300 x 250

Баннер нужен уже :)

Исполнитель будет выбран по критерию цена/качество.

Примеры работ(ссылки) в предложении.

Детали по баннеру будут предоставлены.

HTML
9 лет назад
millen
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
9 лет назад
$8
1 день
Быстро, талантливо, креативно. За работу и бонуса не жаль
Отличный заказчик. Проект успешно завершился. Рекомендую Андрея к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
9 лет назад

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