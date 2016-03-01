Баннер png

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Закрыт16 заявок234 просмотра

Формат png, не более 150кб, 220*130.2 меняющихся слайда.Идея есть, всё чего надо сделать скажу - нужна реализация.Недорого. 

9 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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