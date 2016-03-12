Требуется нарисовать аватар и баннеры для соц. сетей.

Придумать и нарисовать логотип который и будет использован на аватаре

соц. сети: ВК, ФБ, Твиттер, youtube

ВК без меню. но 2 варианта баннера для группы. Один большой, второй под ссылку на сайт.