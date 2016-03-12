Баннеры для соц сетей

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Завершен15 заявок263 просмотра

Требуется нарисовать аватар и баннеры для соц. сетей.

Придумать и нарисовать логотип который и будет использован на аватаре 

соц. сети: ВК, ФБ, Твиттер, youtube

ВК без меню. но 2 варианта баннера для группы. Один большой, второй под ссылку на сайт.

9 лет назад
jackspline
Михаил 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lev92
Лев 
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад
$20
2 дня
Огромное спасибо за работу. Все очень быстро сделано!
Все отлично! Рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

lev92
Лев 
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад

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