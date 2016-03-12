Сделать баннер лучше нынешнего. По цветовой гамме, чтобы вписывалось в дизайн сайта mamulia.ua/ К 9/03/16.
Баннеры для соц сетей
Требуется нарисовать аватар и баннеры для соц. сетей.
Придумать и нарисовать логотип который и будет использован на аватаре
соц. сети: ВК, ФБ, Твиттер, youtube
ВК без меню. но 2 варианта баннера для группы. Один большой, второй под ссылку на сайт.
Выбранный исполнитель
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