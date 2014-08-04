Создать слайд шоу

Вот баннер: https://www.dropbox.com/s/mwjmkbys1pmc7j9/Bosch-1360x90-3-2.psd?dl=0 Необходимо сделать из него swf, которые потом будет сконвертирован в html с помощью https://developers.google.com/swiffy/. Требования следующие: Не использовать при разработке flash-баннера цветовые эффекты (Color Effect), режимы наложения (Blending) и фильтры (Filters). Их использование ...