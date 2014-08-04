Шапка для Ютуб

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Закрыт24 заявки236 просмотров

Нужна шапка для канала на ютубе. Даю волю фантазиям, творите все что у вас в голове. Рамок нету. Скажу только одно, каназ связанный с влогами, переездом, приключениями, развлечениями. Единственное что должно быть точно написано на шапке "SMstory", а дальше пределу фантазий нету.

9 лет назад
mixailso
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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