Добрый день, коллеги! Задача такая: есть сайт tv495.ru, для него нужно нарисовать несколько баннеров в едином стиле на следующие темы: Сборка домашних кинотеатров, Установка домашних кинотеатров, Настройка домашних кинотеатров, Сборка акустических систем, Настройка акустических систем, Сборка мебели для ТВ.

Баннеры должны органично вписываться в дизайн страницы.

Баннеры будут отображаться в виде слайд-шоу и и будут размещаться в месте, отмеченном на прикрепленном изображении красной линией, во всю ширину страницы.

Жду ваших предложений по ценам и срокам.