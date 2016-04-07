Всем доброго дня. Необходимо нарисовать 7-8 комплектов баннеров для игрового проекта. Как статику, так и анимацию. В каждом комплекте порядка 8-10 ресайзов. Все исходники дизайна для взятия оттуда стилей и элементов ...
Разработка двух баннеров.
На сайты на главную страницу нужно нарисовать по баннеру. Задача баннеров показать дружеский бренд и сослаться на сайт.
Т.е. на сайте рюкзаков deuter-shop.ru нужен баннер ведущий на сайт с шарфами и банданами buff-store.ru, при этом на баннере должны быть представлена рюкзаковая/туристическая атмосфера, товары и логотип Buff. Такая же задача на сайте buff-store.ru ссылка на deuter-shop.ru. Смысл - "шарфы и банданы buff еще лучше вместе с рюкзаками Deuter", "Купили бандану-купите и рюкзак" и т.д.. Тот же смысл и на deuter-shop.ru "собрались в поход? Не забудьте бандану", "Для катания на велосипеде используйте подшлемник buff" и т.д. Можно на баннере указать небольшую фразу внизу/с краю баннера о бонусе/скидке при переходе на сайт.
В ответах/заявках пишите пожалуйста стоимость разработки этого заказа.
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