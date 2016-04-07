Разработка двух баннеров.

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Завершен17 заявок232 просмотра

На сайты на главную страницу нужно нарисовать по баннеру. Задача баннеров показать дружеский бренд и сослаться на сайт.

Т.е. на сайте рюкзаков deuter-shop.ru нужен баннер ведущий на сайт с шарфами и банданами buff-store.ru, при этом на баннере должны быть представлена рюкзаковая/туристическая атмосфера, товары и логотип Buff. Такая же задача на сайте buff-store.ru ссылка на deuter-shop.ru. Смысл - "шарфы и банданы buff еще лучше вместе с рюкзаками Deuter", "Купили бандану-купите и рюкзак" и т.д.. Тот же смысл и на deuter-shop.ru "собрались в поход? Не забудьте бандану", "Для катания на велосипеде используйте подшлемник buff" и т.д. Можно на баннере указать небольшую фразу внизу/с краю баннера о бонусе/скидке при переходе на сайт.

В ответах/заявках пишите пожалуйста стоимость разработки этого заказа.

9 лет назад
kostun1
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Achrem
Галина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$8
1 день
Галина отличный дизайнер! Работы отличаются гармоничностью и ненавязчивостью, но при этом есть определенный стиль!
Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Achrem
Галина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

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