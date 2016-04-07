Разработка двух баннеров.

На сайты на главную страницу нужно нарисовать по баннеру. Задача баннеров показать дружеский бренд и сослаться на сайт.

Т.е. на сайте рюкзаков deuter-shop.ru нужен баннер ведущий на сайт с шарфами и банданами buff-store.ru, при этом на баннере должны быть представлена рюкзаковая/туристическая атмосфера, товары и логотип Buff. Такая же задача на сайте buff-store.ru ссылка на deuter-shop.ru. Смысл - "шарфы и банданы buff еще лучше вместе с рюкзаками Deuter", "Купили бандану-купите и рюкзак" и т.д.. Тот же смысл и на deuter-shop.ru "собрались в поход? Не забудьте бандану", "Для катания на велосипеде используйте подшлемник buff" и т.д. Можно на баннере указать небольшую фразу внизу/с краю баннера о бонусе/скидке при переходе на сайт.

В ответах/заявках пишите пожалуйста стоимость разработки этого заказа.