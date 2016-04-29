Добрый день, коллеги! Задача такая: есть сайт tv495.ru, для него нужно нарисовать несколько баннеров в едином стиле на следующие темы: Сборка домашних кинотеатров, Установка домашних кинотеатров, Настройка домашних кинотеатров, Сборка акустических систем, Настройка акустических систем, Сборка мебели ...
Несколько баннеров для рекламной кампании
Нужно несколько баннеров для рекламы товара: http://akvabron.org Статика.
2 больших - 1080х6072 квадратных - 256х2565 тизеров - 90х75Акцентировать можно на то, что идёт акция, скидка действует в 50% ..Можно акцентировать на WOW-эффекте, что это крутая штука.
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