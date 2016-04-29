Несколько баннеров для рекламной кампании

Вроде всё нормально получилось, красиво, в срок. Только CTR у баннеров не задался. Поэтому за качество работы не ставлю 5 звёзд. Всё-таки баннермейкеры должны уметь делать баннеры, по которым кликают. Ну а так - сроки и коммуникация - норм.