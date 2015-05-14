sviatkey

Святослав Бордовский sviatkey

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужно написать статью на 4000 символов (eng)

    $8

    Нужно написать статью на 4000 символов об "уходе за кожей вокруг глаз в домашних условиях". На английском языке. 400р плачу на яндекс.деньги. Сегодня - завтра нужно написать, кто готов ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод видео eng-rus

    $10

    Проект разовый. ($10/час видеоролика) Перевод текстовый. Оплата на ЯД. - Опыт перевода видео с английского на русский (желательно) - Внимательность - Знание английского языка и умение быстро ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать статью о индийском учении (англ. язык)

    Добрый вечер. Нужна статья специфического направления. Детали в ЛС. Ключей нет. Сделать до воскресенья. Хороший английский (upperintermediate+) будет плюсом. Рассмотрю разные предложения по бюджету и срокам. Спасибо.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод англоязычного видео

    $10

    ($10/час видеоролика) Перевод текстовый. Оплата на ЯД. - Опыт перевода видео с английского на русский (желательно) - Внимательность - Знание английского языка и умение быстро переводить - ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

kilimonzhara
Людмила 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Перевод видео eng-rus
Святослав - хороший, спокойний и грамотный заказчик, с которым приятно сотрудничать. Всегда на связи, готов дать ответ на любые возникающие вопросы по работе.Рекомендую для сотрудничества.
Людмила внимательный исполнитель. Готова к диалогу и сотрудничеству в разных форматах. Советую сотрудничать.
Ответный отзыв
Luckybob
Антон 
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Написать статью о индийском учении (англ. язык)
Святослав зарекомендовал себя как грамотный, ответственный заказчик, с которым приятно иметь дело. Оплата не заставила себя ждать. Рекомендую всем!
Доволен. Антон имеет высокий уровень знаний, особенно в английском языке. Скорость работы не вызывает сомнений. Был рад сотрудничеству. Советую!
Ответный отзыв
Carmensita
Ксения 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Перевод англоязычного видео
Очень хороший и порядочный заказчик, оплатил вовремя, был на связи и моментально отвечал по любым вопросам. Рекомендую к сотрудничеству!
Отзывчивый исполнитель. Вникает в детали проекта моментально. Работайте и не пожалеете.
Ответный отзыв