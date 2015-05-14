Нужно написать статью на 4000 символов об "уходе за кожей вокруг глаз в домашних условиях". На английском языке. 400р плачу на яндекс.деньги. Сегодня - завтра нужно написать, кто готов ...
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- $8Копирайтингнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Проект разовый. ($10/час видеоролика) Перевод текстовый. Оплата на ЯД. - Опыт перевода видео с английского на русский (желательно) - Внимательность - Знание английского языка и умение быстро ...Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый вечер. Нужна статья специфического направления. Детали в ЛС. Ключей нет. Сделать до воскресенья. Хороший английский (upperintermediate+) будет плюсом. Рассмотрю разные предложения по бюджету и срокам. Спасибо.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
($10/час видеоролика) Перевод текстовый. Оплата на ЯД. - Опыт перевода видео с английского на русский (желательно) - Внимательность - Знание английского языка и умение быстро переводить - ...Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
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