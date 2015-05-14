Уважаемые переводчики! Необходим медицинский перевод книги по хирургии. Перевод рус-анг. Объем порядка 112 страниц (по 1800 знаков). Пример текста во вложении. Жду вашего предложения цены и сроков.
Перевод англоязычного видео
($10/час видеоролика)
Перевод текстовый.
Оплата на ЯД.
- Опыт перевода видео с английского на русский (желательно)
- Внимательность
- Знание английского языка и умение быстро переводить
- К многим видеороликам есть субтитры
- Нужно предоставлять от 1 часа перевода в день
- Возьму несколько исполнителей
Определятся буду в ближайшие 3 дня.
Вопросы в ЛС или на почту.
Спасибо и надеюсь на приятное сотрудничество.
Наличие хороших отзывов в профиле будет большим преимуществом.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Переводы18 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется перевод книги на американский английский. Объем книги 200 тысяч знаков. Тематика: психология и философия. Вычитка, перепроверки, и еще раз проверки будут жесткие, поэтому расценивайте данный проект лишь как предварительный (не факт, ...Переводы18 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет. Для русскоязычного блога необходимо перевести 10 постов с аналогичного англоязычного блога. Размер постов от 3,000 до 5,000 знаков. Тематика - ИТ и Информационная безопасность. ...Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Нужен человек, который владеет англ.языком на высоком уровне. Периодически нужно будет переводить тексты на англ.язык и писать с нуля. Цена за 1000 символов без пробелов 2 доллара.Переводы15 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть книга, она переведена на английский. Качество перевода оценивать не буду - предоставляю это сделать Вам(приложен отрывок текста) Задача: необходимо откорректировать английскую грамматику, выделив откорректированное красным. Здесь хочу подчеркнуть: текст менять ...Переводы11 заявокЗакрыт10 лет назад
Текст в районе 3-3.5 тыс. символов. Сам текст - видеообзор прибора. Чтобы имели представление о чем речь, то это сильно урезанный вариант от youtu.be/2I2tB-lsBos Технические термины могу сам перевести или проконтролировать, а вот с ...Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Всем привет и с наступающим Днем Победы!!!!! А теперь по делу, требуется грамотный перевод статьи с сохранением смысла, на тему : технические требования к аудио/графическим материалам для производства виниловых пластинок. В заявке укажите ...Переводы11 заявокЗакрыт10 лет назад
Перевести несколько предложений с русского на английский , максимально точно.Переводы18 заявокЗакрыт10 лет назад
http://goltisacademy.com/trainings/goltis/germaniya/ Нужно перевести сайт одностраничный. Можен часа на 4 работы. Сколько хотите за работу? Желательно перевод к 10.05. СделатьПереводы7 заявокЗакрыт10 лет назад