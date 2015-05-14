Перевод англоязычного видео

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен14 заявок237 просмотров

($10/час видеоролика)

Перевод текстовый.

Оплата на ЯД.

- Опыт перевода видео с английского на русский (желательно)

- Внимательность

- Знание английского языка и умение быстро переводить

- К многим видеороликам есть субтитры

- Нужно предоставлять от 1 часа перевода в день

- Возьму несколько исполнителей

Определятся буду в ближайшие 3 дня.

Вопросы в ЛС или на почту.

Спасибо и надеюсь на приятное сотрудничество.

Наличие хороших отзывов в профиле будет большим преимуществом.

10 лет назад
sviatkey
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Carmensita
Ксения 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
10 лет назад
$10
1 день
Отзывчивый исполнитель. Вникает в детали проекта моментально. Работайте и не пожалеете.
Очень хороший и порядочный заказчик, оплатил вовремя, был на связи и моментально отвечал по любым вопросам. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Carmensita
Ксения 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
10 лет назад

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