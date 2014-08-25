Две статьи для сайта

Необходимы копирайтеры для наполнения сайта, посвященному ИТ-бизнесу в Украине. Тематика статей и новостей: 1. ИТ-бизнес в Украине, его особенности и проблемы. 2. Законодательство Украины об электронной коммерции. 3. Инвестиции в ИТ, перспективы ...