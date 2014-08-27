Большой опыт написания студенческих работ, текстов, статей, корректировки и редактуры. Работаю без выходных, обращайтесь)
Образование высшее, филологическое, плюс высшее по профилю "Иностранный язык и компьютерная лингводидактика". Опыт работы в печатном издании 4 года, свободное время не ограничено, поэтому работаю много и быстро. В скайпе онлайн до ночи каждый день без выходных. Курсовые и дипломные работы (кроме технических) в сжатые сроки. Выполняю срочные заказы.
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Отзывы заказчиков
$17
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
9 баллов
9 лет назад
Ксения, спасибо за ускоренное написание текстов. Думаю будем сотрудничать и далее в этой сфере.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с мобильными и аккуратными людьми, сергей один из них) четкая постановка задачи, подробное описание требований, своевременная оплата, приятное общение, рекомендую)
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$2/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга