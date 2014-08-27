ksanka777

Ксения ksanka777

 
32 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Большой опыт написания студенческих работ, текстов, статей, корректировки и редактуры. Работаю без выходных, обращайтесь)

Образование высшее, филологическое, плюс высшее по профилю "Иностранный язык и компьютерная лингводидактика". Опыт работы в печатном издании 4 года, свободное время не ограничено, поэтому работаю много и быстро. В скайпе онлайн до ночи каждый день без выходных. Курсовые и дипломные работы (кроме технических) в сжатые сроки. Выполняю срочные заказы.

Отзывы заказчиков
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$17
10 баллов
7 лет назад
Копипаст из информационных источников
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
sarline
Сергей 
58 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
9 баллов
9 лет назад
Срочное написание текстов
Ксения, спасибо за ускоренное написание текстов. Думаю будем сотрудничать и далее в этой сфере.
Очень приятно работать с мобильными и аккуратными людьми, сергей один из них) четкая постановка задачи, подробное описание требований, своевременная оплата, приятное общение, рекомендую)
Ответный отзыв
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$2/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга