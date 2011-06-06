Alfredo

Фредо Alfredo

 
32 годаРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Флеш ролик

    Здравствуйте! Нужен простенький анимированный флеш ролик. Сюжет таков. Стоит Домик. Обычный Домик на земле. Крыша поднимается и исчезает. Откидываются стены. Остается , скажем одна стена. Которую показываем в разрез. Наносится слой утеплителя. Затем еще один слой. ...

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Консультативная помощь по настройке движка wp

    $5

    Интересует создание профилей пользователей, регистрации и чтобы это все функционировало без входа в админ-панель. На Wordpress. Надо только поговорить со знающим человеком, чтобы подсказал или подправил че да как.

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разбор HTML-шаблона

    $50

    Привет. Необходимо разобрать HTML шаблон на уроки . Например на десять уроков, со скриншотами, понятным объяснением, и самим кодом из шаблона. Сделать своего рода пособие по созданию шаблона, то есть сайта. Работа для творческого ...

    HTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Пособие по HTML

    $50

    Доброго времени суток. Необходимо пособие по созданию сайта с помощью языка гипертекстовой разметки. Пошаговое, разбитое по шагам, и последовательное, со скриншотами. Например, 1 урок - делаем каркас. урок 2 - делаем шапку сайту. и так ...

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад