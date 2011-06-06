Здравствуйте! Нужен простенький анимированный флеш ролик. Сюжет таков. Стоит Домик. Обычный Домик на земле. Крыша поднимается и исчезает. Откидываются стены. Остается , скажем одна стена. Которую показываем в разрез. Наносится слой утеплителя. Затем еще один слой. ...
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- Анимация11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $5
Интересует создание профилей пользователей, регистрации и чтобы это все функционировало без входа в админ-панель. На Wordpress. Надо только поговорить со знающим человеком, чтобы подсказал или подправил че да как.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Привет. Необходимо разобрать HTML шаблон на уроки . Например на десять уроков, со скриншотами, понятным объяснением, и самим кодом из шаблона. Сделать своего рода пособие по созданию шаблона, то есть сайта. Работа для творческого ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Доброго времени суток. Необходимо пособие по созданию сайта с помощью языка гипертекстовой разметки. Пошаговое, разбитое по шагам, и последовательное, со скриншотами. Например, 1 урок - делаем каркас. урок 2 - делаем шапку сайту. и так ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад