kapitosha15

| Верстка сайтов HTML5, CSS3 | QA тестирование |

Профессиональные навыки QA:

- Теоретические знания тестирования (Manual Testing, Bug Reporting, Test cases, Checklists, Regression Testing).

- Теоретические знания тестирования ПО.

- Опыт в тестированием WEB-приложений,

- Базовые знания работы с SQL.

Профессиональные навыки в HTML и CSS:

Разработка web-сайтов с использованием HTML, CSS .

Размещение на сайте ссылок, таблиц, форм, графических элементов: кнопки, баннеры, флеш – элементы.

Разработка сайта по PSD макету.

Образование:

01.09.2006-28.06.2011 Украинский государственный Химико-технологический Университет, факультет технологии органических веществ, магистр, инженер технолог.

Дополнительно:

- Курсы тестирования ПО в SkillsUp, "Diving into software testing" (С отличием).

- Курсы тестирования ПО в Level Up, ''Software testing”

.- Курсы по созданию сайтов: (HTML 5, CSS 3, CMS) в Level Up, "HTML 5, CSS 3, JavaScript и создание сайтов на CMS”.

- Курсы английского языка «Интенсив».

Языки:

Украинский

Русский

Английский (Pre-Intermediate, intensive study in progress).

Персональные качества:

Аналитический склад ума. Умение качественно работать. Добросовестность в работе. Умение быстро освоить новое ПО, технологию производства.