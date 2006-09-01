kapitosha15

Профессиональные навыки QA:
- Теоретические знания тестирования (Manual Testing, Bug Reporting, Test cases, Checklists, Regression Testing).
- Теоретические знания тестирования ПО.
- Опыт в тестированием WEB-приложений,
- Базовые знания работы с SQL.
Профессиональные навыки в HTML и CSS:
Разработка web-сайтов с использованием HTML, CSS .
Размещение на сайте ссылок, таблиц, форм, графических элементов: кнопки, баннеры, флеш – элементы.
Разработка сайта по PSD макету.
Образование:
01.09.2006-28.06.2011 Украинский государственный Химико-технологический Университет, факультет технологии органических веществ, магистр, инженер технолог.
Дополнительно:
- Курсы тестирования ПО в SkillsUp, "Diving into software testing" (С отличием).
- Курсы тестирования ПО в Level Up, ''Software testing”
.- Курсы по созданию сайтов: (HTML 5, CSS 3, CMS) в Level Up, "HTML 5, CSS 3, JavaScript и создание сайтов на CMS”.
- Курсы английского языка «Интенсив».
Языки:
Украинский
Русский
Английский (Pre-Intermediate, intensive study in progress).
Персональные качества:
Аналитический склад ума. Умение качественно работать. Добросовестность в работе. Умение быстро освоить новое ПО, технологию производства.