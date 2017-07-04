Почистить сайт на DLE от ошибок, и установить новый шаблон

$150
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, есть сайт "theg oodl ife.ru" (без пробелов), который на последней версии DLE. Нужно проверить сайт на ошибки, устранить их, и установить новый шаблон. 

6 лет назад
tglife
40 летСША
16 лет в сервисе
Был
месяц назад