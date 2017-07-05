Доработать код темы WordPress

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка141 просмотр
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Сайт на ворд пресс, посты выводятся через блок 22 с помощью модуля 17 это блоки темы,  посты  выводились через миниатюру и описание (excerpt). Мне нужно было сделать чтоб можно было запускать гифки прям с главной страницы не заходя в сам пост. 

Тогда я изменил модуль 17 все получилось, но посты задвоились (скриншот). 

Нужно сделать как на скриншоте "Так должно быть"  

Описание файлов: 

1. Так должно быть 

2. Скриншот 

3. td_block_22.php 

4. td_module_17 (original).php 

5. td_module_17(my version).php 

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WordPress
6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alex-mishurenko
Мишуренко 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$15
1 день
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