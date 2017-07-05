Доработать код темы WordPress

Сайт на ворд пресс, посты выводятся через блок 22 с помощью модуля 17 это блоки темы, посты выводились через миниатюру и описание (excerpt). Мне нужно было сделать чтоб можно было запускать гифки прям с главной страницы не заходя в сам пост.

Тогда я изменил модуль 17 все получилось, но посты задвоились (скриншот).

Нужно сделать как на скриншоте "Так должно быть"

Описание файлов:

1. Так должно быть

2. Скриншот

3. td_block_22.php

4. td_module_17 (original).php

5. td_module_17(my version).php

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