Доброго времени суток!
Расскажу немного о себе.
Я - программист до костного мозга. Занимаюсь разработкой программ всю сознательную жизнь. На веб перешёл относительно недавно - всего 7 лет назад.
Работал серверным программистом, потом руководителем отдела в компании. Так же есть опыт на фрилансе.
Владею следующими технологиями и навыками:
Фронтенд
1. HTML5/CSS3.
2. JS/TypeScript.
3. JQuery.
4. Angular.
5. Gulp.
Бэкенд
1. PHP - разработка скриптов любой сложности (парсеры, CMS, API, калькуляторы...).
Взломом не занимаюсь - это противозаконно.
2. MySQL - проэктирование, оптимизация баз данных.
3. Python - как альтернатива PHP.
4. ООП/MVC
CMS
1. Wordpress - блоги, сайты-визитки, корпоративные сайты.
2. Joomla - альтернатива Wordpress.
3. Shop Script - магазины.
3. OpenCart - магазины.
4. ImageCMS - магазины.
5. Bitrix - магазины.
- Студия158 просмотров
- Kabel120 просмотров
- Communautel153 просмотра