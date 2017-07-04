В программировании невыполнимых задач не бывает.

Доброго времени суток!

Расскажу немного о себе.

Я - программист до костного мозга. Занимаюсь разработкой программ всю сознательную жизнь. На веб перешёл относительно недавно - всего 7 лет назад.

Работал серверным программистом, потом руководителем отдела в компании. Так же есть опыт на фрилансе.

Владею следующими технологиями и навыками:

Фронтенд

1. HTML5/CSS3.

2. JS/TypeScript.

3. JQuery.

4. Angular.

5. Gulp.

Бэкенд

1. PHP - разработка скриптов любой сложности (парсеры, CMS, API, калькуляторы...). Взломом не занимаюсь - это противозаконно.

2. MySQL - проэктирование, оптимизация баз данных.

3. Python - как альтернатива PHP.

4. ООП/MVC

CMS

1. Wordpress - блоги, сайты-визитки, корпоративные сайты.

2. Joomla - альтернатива Wordpress.

3. Shop Script - магазины.

3. OpenCart - магазины.

4. ImageCMS - магазины.