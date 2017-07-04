alex-mishurenko

Мишуренко alex-mishurenko

 
32 годаУкраина/Харьков
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
В программировании невыполнимых задач не бывает.

Доброго времени суток!

Расскажу немного о себе. 

Я - программист до костного мозга. Занимаюсь разработкой программ всю сознательную жизнь. На веб перешёл относительно недавно - всего 7 лет назад.

Работал серверным программистом, потом руководителем отдела в компании. Так же есть опыт на фрилансе.

Владею следующими технологиями и навыками:

Фронтенд

    1. HTML5/CSS3.

    2. JS/TypeScript.

    3. JQuery.

    4. Angular.

    5. Gulp.

Бэкенд

    1. PHP - разработка скриптов любой сложности (парсеры, CMS, API, калькуляторы...). Взломом не занимаюсь - это противозаконно.

    2. MySQL - проэктирование, оптимизация баз данных.

    3. Python - как альтернатива PHP.

    4. ООП/MVC

CMS

    1. Wordpress - блоги, сайты-визитки, корпоративные сайты.

    2. Joomla - альтернатива Wordpress.

    3. Shop Script - магазины.

    3. OpenCart - магазины.

    4. ImageCMS - магазины.

    5. Bitrix - магазины.

PHPJavascriptPythonTypeScriptWordPressOpenCartMySQLHTMLJoomlajQueryAngularБитриксGulpСайт-визитка
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Отзывы заказчиков
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Доработать код темы WordPress
Отличная работа , сделано раньше срока , все четко , работой доволен, всем рекомендую!
Постановка задачи чёткая. Оплата быстрая. Было действительно приятно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
dem-vla
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Верстка лендинга
Проект был завершён досрочно и, на удивление, без единой правки. Был удивлён. Рекомендую исполнителя как эксперта высокого уровня. Буду обращаться ещё.
Отличный заказчик. Своевременная оплата. Было приятно поработать. Рекомендую.
Ответный отзыв