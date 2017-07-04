Верстка лендинга

Приглашается опытный фрилансер для проекта в качестве верстальщика [b]Требования[/b] [list][*]Более 3 лет опыта верстки[*]Знания Js/JQuery [*]Понимание работы PHP[/list][b]Спецификация проекта[/b] [list][*]Около 15 страниц и 3 pop up[*]Без резиновости и адаптивности[/list]Если у вас за спиной хорошая репутация, много успешно выполненных проектов, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать лендинг на 5 экранов. Добавить анимацию (при прокрутке) на своё усмотрение, что бы страница не казалась совсем мёртвой.Связь через скайп. PSD скину туда же.
Предложите свои примерные цены и сроки.
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