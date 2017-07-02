Верстка лендинга

Реализовать web-приложение для работы на киоске самоосблуживания по готовому дизайну. Приложение имеет несколько экранных форм (запуск приложения, основной экран, экран ввода информации клиентом, экран внесения наличных, экран ожидания, экран завершения клиентского сценария обслуживания, экран ошибки). ...
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Несложный макет.
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