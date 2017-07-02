Разработать адаптивную верстку для сайта

здравствуйте! 1. нужно на этих страницах добавить ссылку Политика приватности, как здесь http://www.aleksandrovaov.ru/subs/ (внизу, в футере). все один в один: чтоб всплывала при нажатии, текст такой же, в том же месте: - http://www.aleksandrovaov.ru/ - http://www.aleksandrovaov.ru/cot_subs/ - http://www.aleksandrovaov.ru/son_subs/ 2. тут http://www.aleksandrovaov.ru/ - ...