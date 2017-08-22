Добавить 2 формы и вывести контакты в шапке - Opencart 3.2

Opencart 3.2

Шаблон куплен на themeforest.net вот этот https://themeforest.net/item/porto-ultimate-responsive-opencart-theme/19323881

Нужно вывести

1) В верхней части сайта - шапке информацию о телефоне и скайпе, как показано на картинке https://drive.google.com/file/d/0B0hjoj7vOqcteHpwbllSWEVVX3c/view?usp=sharing

В шаблоне есть модуль, с помощью которого на сайте в различных частях выводятся блоки. Через него нужно вывести контакты. http://easycaptures.com/fs/uploaded/1086/8914097761.png

2)Добавить кнопку "Заказать в 1 клик" рядом с кнопкой купить. Это всплывающая форма обратной связи https://drive.google.com/file/d/0B0hjoj7vOqctcVlNVVFlaENkQ28/view?usp=sharing Можно с гугл капчей или другой капчей.

Вот сама форма https://drive.google.com/file/d/0B0hjoj7vOqctdWRqX1FXR3hqSHc/view?usp=sharing

Также кнопка заказа должна аналогичным способом срабатывать из шапки из кнопки "ПОЗВОНИТЬ ВАМ!

3)Добавить в правом виджете кликабельный баннер с всплывающим окном без формочки, со ссылкой на скайп

https://drive.google.com/file/d/0B0hjoj7vOqcteThJWDNZYjJFeGM/view?usp=sharing

В шаблоне предусмотрен модуль для вывода баннера. Вот тут видна область http://obest.org/opencart/porto/17/index.php?route=product/product&product_id=49