Доработка сайта на OpenCart 2.0

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки102 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1 заказ у 2 и более продавцов  

- выбор разных доставок для каждого продавца  

- отправление продавцам писем только с их товарами  

- разбиение заказа в таком случае 

- страница успешного заказа с двумя продавцами 

Есть интернет-магазин (каталог с несколькими продавцами) на системе OpenCart 2.0. 

На сайте размещено несколько продавцов и у каждого есть отдельная доставка. Необходимо, чтобы доставка каждого продавца выводилась отдельно (при заказе нескольких товаров у разных продавцов).

Оплата поэтапно либо в конце

OpenCart
6 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва