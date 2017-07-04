Доработка сайта на OpenCart 2.0

Здравствуйте. Нужно сделать на сайте (Joomla 1.5.25, VirtueMart 1.1.8) капчу, которая работала бы в следующих формах: При просмотре товаров в опции "ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ПО ЭТОМУ ТОВАРУ" нужно установить ввод капчи. При регистрации клиента нужно установить ввод капчи. При оформлении заказа в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 заказ у 2 и более продавцов
- выбор разных доставок для каждого продавца
- отправление продавцам писем только с их товарами
- разбиение заказа в таком случае
- страница успешного заказа с двумя продавцами
Есть интернет-магазин (каталог с несколькими продавцами) на системе OpenCart 2.0.
На сайте размещено несколько продавцов и у каждого есть отдельная доставка. Необходимо, чтобы доставка каждого продавца выводилась отдельно (при заказе нескольких товаров у разных продавцов).
Оплата поэтапно либо в конце
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