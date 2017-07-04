Доработка сайта на OpenCart 2.0

1 заказ у 2 и более продавцов

- выбор разных доставок для каждого продавца

- отправление продавцам писем только с их товарами

- разбиение заказа в таком случае

- страница успешного заказа с двумя продавцами

Есть интернет-магазин (каталог с несколькими продавцами) на системе OpenCart 2.0.

На сайте размещено несколько продавцов и у каждого есть отдельная доставка. Необходимо, чтобы доставка каждого продавца выводилась отдельно (при заказе нескольких товаров у разных продавцов).

Оплата поэтапно либо в конце