Неободимо оптимизитовать сайт по PageSpeed

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок172 просмотра
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Добрый день!

Необходимо оптимизировать сайт по PageSpeed до 70%.

Сайт на opencart CMS.

https://goo.gl/Ch3zsz

6 лет назад
flexbrain
Чумак 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад