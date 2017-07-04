Развернуть сайт на Microsoft Azure.

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок134 просмотра
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Нужно развернуть сайт (базу данных,бекенд, его клиентскую и др. части) и настроить его на облаке Microsoft Azure. 

6 лет назад
inmillioner
Денис 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад