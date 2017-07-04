Развернуть сайт на Microsoft Azure.

1 заказ у 2 и более продавцов - выбор разных доставок для каждого продавца - отправление продавцам писем только с их товарами - разбиение заказа в таком случае - страница успешного заказа с двумя продавцами Есть интернет-магазин (каталог с несколькими ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно развернуть сайт (базу данных,бекенд, его клиентскую и др. части) и настроить его на облаке Microsoft Azure.
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