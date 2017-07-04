Рерайт + размещение

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки100 просмотров
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Необходимо сделать небольшой рерайт текста, взяв кусок с оригинала (оригинал наш сайт) + добавить описание и контакты. Сформированный текст разместить на странице сайта, к которому будет предоставлен доступ. Система управления вордпресс.

Количество подобных манипуляций - 15 статей.

6 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад