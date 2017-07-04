Рерайт + размещение

Opencart 3.2 Шаблон куплен на themeforest.net вот этот https://themeforest.net/item/porto-ultimate-responsive-opencart-theme/19323881 Нужно вывести 1) В верхней части сайта - шапке информацию о телефоне и скайпе, как показано на картинке https://drive.google.com/file/d/0B0hjoj7vOqcteHpwbllSWEVVX3c/view?usp=sharing В шаблоне есть модуль, с помощью которого на сайте в различных частях выводятся ...