Натянуть вёрстку на Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен13 заявок274 просмотра
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Добрый день.

Есть свёрстанная главная страница.

Смотреть тут https://drive.google.com/open?id=0ByZ411x8clxoOExsU0lDUHNqRmM

Необходимо "натянуть" её на CMS Wordpress.

Нужна цена и сроки

WordPress
6 лет назад
d3v1LWTF
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alexbrk77
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$50
5 дней
Сотрудничество продолжаем до сих пор, так как Александр имеет проблемы с интернетом и немного срывает сроки исполнения задачи. В любом случае он всегда на связи, задачи выполняются, комментарии учитываются, задаются уточняющие вопросы. В целом, сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Анатолий, отличный заказчик! Списались, попросил предоплату 50%. Выполнил определенный этап работ. К сожалению, у меня возникли сложности, с интернет соединением, провайдер ремонтирует его второй месяц. Анатолий с пониманием отнесся к сложившейся ситуации, работа над проектом продолжается, не смотря ни на что. Очень доволен сотрудничеством.