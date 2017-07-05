Сверстать и натянуть блог (самописаная кмс)

Системы управления (CMS)Закрыт16 заявок340 просмотров
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Есть дизайн блога 3 страницы: Главная, категории и пост.

Требуется сделать кмс под проект (не чего сложного нету) и натянуть на нее шаблон.

По срокам не тороплю.

WP и другие популярные кмс не предлагать.

Вот список чего надо сделать:

1. Картинка входной двери изнутри (в xml выгрузке есть ссылка, импорт делатеся с помощью xml import pro, но не загружается вторая картинка)

2. Зум картинок комплектующих - сейчас просто в новой вкладке открывается

3. Пофиксить цены для товаров - там проблема 1. с калькуляцией. При выборе комплекта "сборная" он количество выбранных комплектующих умножает на количество дверей, а такого быть не должно. 2. На некоторых товарах все комплектации -666 (не понимаю почему)

4. Фильтры по поиска :Цвет, Размер, Сторона, Стекло\Зеркало, Материал, Цена, Наличие

5. Упрощение формы заказа и корзины, с выводом артикулов в корзине\оформлении - нужно сделать простую форму оформления заказов без лишней лабуды.

6. Сжатие всех картинок, в т.ч. вновь импортируемых

7. Указывать размер скидки на товар + показывать старую цену (без скидки) - например накладывать на картинку двери размер скидки.. ну или хз надо обсудить как можно вообще.

8. Вывод на главной товаров со скидкий, ранжирование по размеру скидки + категории (входные, межкомнатные и т п)

9. Поправить ЧПУ, чтобы небыло херни с index.php?blablabla - такое из-за совпадения названий подкатегорий в категориях. Используется SEO URL

10. Исправить копейки в комплектующих

11. Последние 3 дня импорт завершается неудачей с ошибкой 504 - тоже разобраться и исправить.

6 лет назад
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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