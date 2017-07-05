Сверстать и натянуть блог (самописаная кмс)

сделать лучше по оптимизации сайт на .net - cейчас показатели для моб - 54, пк - 57. Сайт лежит на windows server 2012, работает через прокси. ссылку на сайт в лс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн блога 3 страницы: Главная, категории и пост.
Требуется сделать кмс под проект (не чего сложного нету) и натянуть на нее шаблон.
По срокам не тороплю.
WP и другие популярные кмс не предлагать.
Вот список чего надо сделать:
1. Картинка входной двери изнутри (в xml выгрузке есть ссылка, импорт делатеся с помощью xml import pro, но не загружается вторая картинка)
2. Зум картинок комплектующих - сейчас просто в новой вкладке открывается
3. Пофиксить цены для товаров - там проблема 1. с калькуляцией. При выборе комплекта "сборная" он количество выбранных комплектующих умножает на количество дверей, а такого быть не должно. 2. На некоторых товарах все комплектации -666 (не понимаю почему)
4. Фильтры по поиска :Цвет, Размер, Сторона, Стекло\Зеркало, Материал, Цена, Наличие
5. Упрощение формы заказа и корзины, с выводом артикулов в корзине\оформлении - нужно сделать простую форму оформления заказов без лишней лабуды.
6. Сжатие всех картинок, в т.ч. вновь импортируемых
7. Указывать размер скидки на товар + показывать старую цену (без скидки) - например накладывать на картинку двери размер скидки.. ну или хз надо обсудить как можно вообще.
8. Вывод на главной товаров со скидкий, ранжирование по размеру скидки + категории (входные, межкомнатные и т п)
9. Поправить ЧПУ, чтобы небыло херни с index.php?blablabla - такое из-за совпадения названий подкатегорий в категориях. Используется SEO URL
10. Исправить копейки в комплектующих
11. Последние 3 дня импорт завершается неудачей с ошибкой 504 - тоже разобраться и исправить.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
СММ агенство. Продвижение в Facebook, Instagram, VK, Twitter, Linkedin. Контекстная реклама Google Adwords, Yandex Direct. Раскрутка сайта - SEO продвижение. Лидогенерация. Воронки продаж. Чатботы Facebook Telegram. Создание сайтов. Раскрутка каналов YouTube. Копирайтинг.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется краткая консультацияСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сайт: http://dom-bania.ru Движок: Диафан (если знакомы с движком, можно остаться нанем, если нет, то подойдет любая другая ЦМС, отвечающая указанным параметрам) Что нужно сделать: 1. Сделать верстку адаптивной. Требования к версткестандартные: минималистичный код, семантичность, кроссбраузерность. 2. Внести ряд правок ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно наладить работу или переделать эквайринг на сайте на WP. Системы: - банковские карты - Яндекс.Деньги - сайт [url=https://blago.ru/]blago.ru[/url] Жду ваших предложений по цене и срокамЗакрыт6 лет назад
Требуется доработать компонент [url=https://modstore.pro/packages/alerts-mailing/msocialvk]mSocialVK[/url] на MODX Revo таким образом, чтобы постилось изображение в ВК не в момент создания ресурса, а в момент его публикации. Т.е. перевешать его на событие публикации ресурса. В данный момент компонент постит материал ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Всем привет! Есть магазин на Wordpress + woocommerce, адаптивная верстка, нужно внести ряд правок(в основном на frontend) и в дальнейшем заниматься поддержкой проекта. Требования: [list=1][*]html[*]css[*]js[*]php(желательно)[*]опыт разработки для wordpress[*]опыт работы с git(проект хостится на gitlab)[/list]Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! У нас есть старый сайт goo.gl/IPGhf7, Joomla. Необходимо переконвертировать flash на главной странице в html5 и поставить код на сайт. Можно любым онлайн-конвертером. Проблема в том, что у кого нет flash, на сайте отображается [url=http://sss.ssmaker.ru/1cedfd8f.jpg]http://sss.ssmaker.ru/1cedfd8f.jpg[/url] Или поставить заглушку! Срочно! Пишите бюджет и ...Закрыт6 лет назад
Сайт на ворд пресс, посты выводятся через блок 22 с помощью модуля 17 это блоки темы, посты выводились через миниатюру и описание (excerpt). Мне нужно было сделать чтоб можно было запускать гифки прям с главной ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ищу человека у кого есть свободное время, нужно 1. Сделать 1 уникальную страницу 2. Доработать функционал 1 модуля для строительного портала, изменить нужноЗакрыт6 лет назад