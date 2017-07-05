Оптимизация сайта .net

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сделать лучше по оптимизации сайт на .net - cейчас показатели для моб - 54, пк - 57. Сайт лежит на windows server 2012, работает через прокси. ссылку на сайт в лс
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