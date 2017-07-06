Максимально упрощенный движок для сайта знакомств

$1000
Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок381 просмотр
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Нужно сделать максимально упрощенный движок для дейтинг сайта. За визуальный пример можно взять мамбу. 

Структура:

  • Регистрация и авторизация
  • Анкета
  • Фотоальбом
  • Сообщения и просмотры
  • Отправка уведомлений на почту
  • Настройки аккаунта
  • Шаблонизация (разделение функционала и дизайна)
  • Мультиязычность (разделение шаблона и текста)
Админка:

  • Список юзеров с разделением по активности
  • Простой антиспам и капча
  • Блокировка юзера
  • Админский аккаунт
Не нужно делать:

  • Биллинг и оплату (будет в последующих версиях)
  • Ботов
  • Первоначального заполнения
Пхп + js/ajax (jquery)

Предлагайте ориентировочный бюджет и сроки, можно несколько вариантов. Более подробное ТЗ обсудим с потенциальными кандидатами.

В бюджете указана самма ОТ, предлагате варианты (например, бюджетный и правильный). 

6 лет назад
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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