Есть дизайн блога 3 страницы: Главная, категории и пост. Требуется сделать кмс под проект (не чего сложного нету) и натянуть на нее шаблон. По срокам не тороплю. WP и другие популярные кмс не предлагать. Вот список чего надо сделать: 1. ...
Максимально упрощенный движок для сайта знакомств
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать максимально упрощенный движок для дейтинг сайта. За визуальный пример можно взять мамбу.
Структура:
- Регистрация и авторизация
- Анкета
- Фотоальбом
- Сообщения и просмотры
- Отправка уведомлений на почту
- Настройки аккаунта
- Шаблонизация (разделение функционала и дизайна)
- Мультиязычность (разделение шаблона и текста)
- Список юзеров с разделением по активности
- Простой антиспам и капча
- Блокировка юзера
- Админский аккаунт
- Биллинг и оплату (будет в последующих версиях)
- Ботов
- Первоначального заполнения
Предлагайте ориентировочный бюджет и сроки, можно несколько вариантов. Более подробное ТЗ обсудим с потенциальными кандидатами.
В бюджете указана самма ОТ, предлагате варианты (например, бюджетный и правильный).
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