Скопировать шаблон, MODX

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок154 просмотра
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Требуется скопировать данный шаблон http://www.shape5.com/demo/helion/index.php/featured/34-homepage-article-1 Натянуть на систему modx  

MODX
6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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