Скопировать шаблон, MODX

Есть дизайн блога 3 страницы: Главная, категории и пост. Требуется сделать кмс под проект (не чего сложного нету) и натянуть на нее шаблон. По срокам не тороплю. WP и другие популярные кмс не предлагать. Вот список чего надо сделать: 1. ...