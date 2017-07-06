Ecommerce на JOOMLA

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок143 просмотра
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Необходимо обновить сайт построенный с исподьзованием CMS Joomla -VirtueMart

 Обновить версию , оттестировать и подключить платежную систему

Joomla
6 лет назад
ilia0827
Илья Зел 
74 годаИзраиль
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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