Сделать копию лендинга (верстка+натяжка на CMS)

Куплена тема на themeforest, сейчас есть обновленная версия данной темы ее нужно обновить , что бы ничего не слетело. Добавить блог и наполнить его 20 темами. (текст и картинки с меня). Поменять пермалинки на латинские буквы с русскими словами ...