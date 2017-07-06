Перенести сайт на другой хостинг

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка130 просмотров
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Необходим перенос сайта на другой хостинг, плюс некоторые доработки.

Выполнить необходимо максимально качественно и быстро.

Спасибо

6 лет назад
Kro
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
stawr1111
26 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад
$10
1 день
Не первый раз обращаюсь к Евгению. Как обычно, все было выполнено качественно и быстро. Ответил и проконсультировал по всем вопросам. Рекомендую!
Работаю с Дмитрием второй раз. Все на высшем уровне. Рекомендую!
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