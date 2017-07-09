Включение галочки "Согласен на обработку перс. данных" Битрикс 17.0

$10
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка131 просмотр
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Лицензионная версия Битрикс 17.0

Требуется включить встроенную функцию, чтобы появилась галочка "Согласен на обработку персональных данных".

6 лет назад
Messer
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
FoxyFru
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$10
1 день
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