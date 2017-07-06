Упаковать сайт на PlatformaLP

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки124 просмотра
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Всем привет! Есть такие задачи: 

1. По указанному прототипу упаковать сайт на PlatformaLP, используя фирменные цвета и шрифты из основного сайта 

2. Настроить страницу «Спасибо» на отдельном URL для всех форм 

3. Настроить фавикон. Заполнить метатеги, шаринги, аналитику по нашему ТЗ. 

4. Сайт должен быть адаптивным под мобильные и планшеты. Версии для компьютеров, мобильных и планшетов должны одинаково корректно отображаться. 

Что у нас есть: ТЗ, фото, описание ЦА и задачи сайта, прототип. 

Срок работы: 4 раб дня вместе с согласованием. Начать нужно сегодня и/или завтра. 

О деньгах договоримся. В ответном письме прошу дать ссылки на 5 ваших работ на PlatformaLP

6 лет назад
KristinaBart
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад