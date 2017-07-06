Сделать шаблон на WordPress

Добрый день! Необходимо внести доработки изложенные в файле: https://docs.google.com/document/d/1yGODaKnsXinwjoINlOhebJ6dA7kA7Z1Sd_NH4ckLoqM/edit?usp=sharing Оплата по факту либо БС. В рамках работы могут быть доработки на 5-10% Исполнитель несет ответственность за регрессии сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
наш сайт тут http://birzhevik.info расширить полосу новости из закрытого раздела
ТЗ коротко
1. Нужно править шаблон для ленты новостей , сделать шире на всю полосу, убрать полосу от виджитов и сделать ее под одну полосу новости . пример в картинке ниже. Шрифт уменьшить заголовков , стиль цвета сохранить
2. Сделать шаблон для комментирования новостей . рубрик
настроить и все привести в рабочий вид ..
П.С задача простая за 1 -3 час работы проф. а это с дублировать действующий шаблон и поправить, старый оставить.
жду ваших предложений.
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