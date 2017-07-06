Сделать шаблон на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки163 просмотра
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наш сайт тут http://birzhevik.info расширить полосу новости из закрытого раздела

ТЗ коротко

1. Нужно править шаблон  для ленты новостей , сделать шире на всю полосу, убрать полосу  от виджитов и сделать ее под одну полосу  новости . пример в картинке ниже. Шрифт уменьшить заголовков , стиль цвета сохранить

2. Сделать шаблон для комментирования новостей . рубрик

настроить  и все привести в рабочий вид ..

П.С задача простая за 1 -3 час работы проф.  а это с дублировать действующий шаблон и поправить, старый оставить.

жду ваших предложений.

WordPress
6 лет назад
Jim_Slil
Алексей 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад