Сделать шаблон на WordPress

наш сайт тут http://birzhevik.info расширить полосу новости из закрытого раздела

ТЗ коротко

1. Нужно править шаблон для ленты новостей , сделать шире на всю полосу, убрать полосу от виджитов и сделать ее под одну полосу новости . пример в картинке ниже. Шрифт уменьшить заголовков , стиль цвета сохранить

2. Сделать шаблон для комментирования новостей . рубрик

настроить и все привести в рабочий вид ..

П.С задача простая за 1 -3 час работы проф. а это с дублировать действующий шаблон и поправить, старый оставить.

жду ваших предложений.