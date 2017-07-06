Профессионал по Joomla

Нужен программист, специализирующийся на Joomla для периодических доработок. Небольшие задания бывают часто, поэтому желательно, чтобы человек был онлайн в рабочее время, никуда не пропадал и делал бы работу в оговорённый срок.

Навыки должны включать в себя

Вёрстку (что-то подверстать по дизайнам)

Программирование (доработать функционал, найти и справить ошибки и так далее).

Оплата по Webmoney или Paypal.