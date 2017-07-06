Внести ряд правок на сайт

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок111 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо внести множество правок на сайт, CMS ModX

ТЗ и список правок в ЛС.

Жду ваших предложений.

Спасибо

6 лет назад
Kro
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад