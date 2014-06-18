работал с этим неадекватным человеком, который грубит, постоянно материться и посылает и просто пытается унизить. сделал всю работу, сначала приняли (есть сохраненная переписка в скайпе, где заказчик принял работу), на следующий день пишет что все сломалось, ладно не беда, починил все сделал как надо, опять приняли, но на этом история не заканчивается. прошла неделя, сейчас пишет что опять все поломалось, (хотя неделю назад все работало), я сказал что я все исправлял и виноват не я, видимо бэкап какойто не тот залили, заказчик согласился с этим, в итоге обматирил, послал и написал отрицательный отзыв спустя неделю... не советую работать с этим неадекватом, кроме оскорблений в свой адрес ничего толкового не услышите.. всю переписку могу предоставить