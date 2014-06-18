andzerona

Романов Андрей andzerona

 
43 годаУкраина/Одесса
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Написать первую главу

    $1000

    Ищу писателя в СПБ. Хочу написать мемуары жизни. Нужен именно писатель который физически находится в СПБ. ибо придется не раз встречаться и записывать со слов. для начала можно написать первую главу и посмотреть что из этого вышло...... Пожалуйста не ...

    Стихи, Песни и Проза8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать шаблон для емейл рассылки

    $30

    Нужен красивый фирменный шаблон для емейл рассылки... будет включать наш логотип и несколько значков с сайта.... чтобы все было красиво.... ну и валидный код - чтобы без ошибок

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Скрипт post запроса на Ajax.

    $30

    Есть проект где данные шлются php скриптом на другой сервер, ожидается ответ и выдается результат примерно в таком виде. (может быть много строк) Иванов | баланс: 440р Куликов | баланс 1000р Иванов | баланс ...

    PHPAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка

    $100

    Нужно реорганизовать полностью верстку на сайте.... Хочу избавиться от кучи ненужных .css файлов и фреймворков. Чтобы небыло блокирующих элементов на странице... Чтобы по google page insight показывало больше 95. Хочу также сделать дизайн в какойто степени резиновым - оптимизировать ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оптимизация CSS верстки

    $50

    Итак нужно сделать нормальную верстку на сайте.... ЦМС самописная куча стилей и тд.... много всего грузится.... хочется оставить только то что нужно и сделать все правильно чтобы удовлетворяло требованиям Google Insight - чтобы страница грузилась с минимум ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • PHP скрипт многопоточного соединения на сокетах!

    $100

    Требуется следующее. Нужно написать мультипоточный скрипт - который будет слать POST запросы на сервер. Важна скорость и стабильность работы - от курла мы отказались. Условия работы скрипта: - соединение идет через сокс5 с паролем - запрос шлется через SSL Важна скорость ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Cлоган для доски объявлений!

    $50

    Итак нам нужен рекламный качественный запоминающийся слоган! Наш сайт - Доска объявлений типа slando.ua avito.ru Будет также использоваться в рекламной продукции - флаеры, баннеры листовки. Должен быть понятным и объяснять в чем суть сайта в трех ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
alexbelkevich
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$30
9 баллов
9 лет назад
Сделать шаблон для емейл рассылки
Все ок
Cделал все быстро и четко!
Ответный отзыв
Xap4o
Роман 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
2 балла
9 лет назад
Верстка
работал с этим неадекватным человеком, который грубит, постоянно материться и посылает и просто пытается унизить. сделал всю работу, сначала приняли (есть сохраненная переписка в скайпе, где заказчик принял работу), на следующий день пишет что все сломалось, ладно не беда, починил все сделал как надо, опять приняли, но на этом история не заканчивается. прошла неделя, сейчас пишет что опять все поломалось, (хотя неделю назад все работало), я сказал что я все исправлял и виноват не я, видимо бэкап какойто не тот залили, заказчик согласился с этим, в итоге обматирил, послал и написал отрицательный отзыв спустя неделю... не советую работать с этим неадекватом, кроме оскорблений в свой адрес ничего толкового не услышите.. всю переписку могу предоставить
Доверил этому человеку править верстку на серьезном сайте. Мальчик безусловно знает верстку и html, на начальном уровне.... Но не профессионал. С поставленными задачами не справился. Но при этом денег просил еще больше ) А помимо этого внося изменения в верстку - поломал попутно пол сайта. Сайт при этом посещаемый - и по его вине функционал сайта был недоступен пользователям околом суток по его вине... ----- добавлено ---------- В задание было написано - переделать верстку чтобы небыло блокирующих скриптов - это было не выполнено. он не смог сделать, потому что нехватило знаний. После всего прочего - я заметил в коде css и в коде javascript вредоносный код - со ссылкой на другой сайт вообще. - befer.ru Не рекомендую давать серьезную работу этому школьнику.
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anykey84
Рустам 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Оптимизация CSS верстки
Заказчик правильный. Конкретные задачи, оперативный контроль, быстрая оплата. Спасибо!
Очень доволен работой! А самое главное все оперативно и быстро... и по делу...
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