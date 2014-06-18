Ищу писателя в СПБ. Хочу написать мемуары жизни. Нужен именно писатель который физически находится в СПБ. ибо придется не раз встречаться и записывать со слов. для начала можно написать первую главу и посмотреть что из этого вышло...... Пожалуйста не ...
- $1000Стихи, Песни и Проза8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Нужен красивый фирменный шаблон для емейл рассылки... будет включать наш логотип и несколько значков с сайта.... чтобы все было красиво.... ну и валидный код - чтобы без ошибокЗавершен9 лет назад
- $30
Есть проект где данные шлются php скриптом на другой сервер, ожидается ответ и выдается результат примерно в таком виде. (может быть много строк) Иванов | баланс: 440р Куликов | баланс 1000р Иванов | баланс ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Нужно реорганизовать полностью верстку на сайте.... Хочу избавиться от кучи ненужных .css файлов и фреймворков. Чтобы небыло блокирующих элементов на странице... Чтобы по google page insight показывало больше 95. Хочу также сделать дизайн в какойто степени резиновым - оптимизировать ...Закрыт9 лет назад
- $50
Итак нужно сделать нормальную верстку на сайте.... ЦМС самописная куча стилей и тд.... много всего грузится.... хочется оставить только то что нужно и сделать все правильно чтобы удовлетворяло требованиям Google Insight - чтобы страница грузилась с минимум ...Завершен9 лет назад
- $100
Требуется следующее. Нужно написать мультипоточный скрипт - который будет слать POST запросы на сервер. Важна скорость и стабильность работы - от курла мы отказались. Условия работы скрипта: - соединение идет через сокс5 с паролем - запрос шлется через SSL Важна скорость ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Итак нам нужен рекламный качественный запоминающийся слоган! Наш сайт - Доска объявлений типа slando.ua avito.ru Будет также использоваться в рекламной продукции - флаеры, баннеры листовки. Должен быть понятным и объяснять в чем суть сайта в трех ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен10 лет назад