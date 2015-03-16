Написать первую главу

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Закрыт8 заявок517 просмотров

Ищу писателя в СПБ. Хочу написать мемуары жизни.

Нужен именно писатель который физически находится в СПБ.

ибо придется не раз встречаться и записывать со слов.

для начала можно написать первую главу и посмотреть что из этого вышло......

Пожалуйста не предлагайте встречи по скайпу и прочее удаленное общение!

Нужен человек находяйщийся физически в СПБ!

10 лет назад
andzerona
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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