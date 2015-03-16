Ищу писателя в СПБ. Хочу написать мемуары жизни.

Нужен именно писатель который физически находится в СПБ.

ибо придется не раз встречаться и записывать со слов.

для начала можно написать первую главу и посмотреть что из этого вышло......

Пожалуйста не предлагайте встречи по скайпу и прочее удаленное общение!

Нужен человек находяйщийся физически в СПБ!