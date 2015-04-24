В рамках социального проекта необходимо разработать книгу-квест. Объем книги не очень большой, но она должна иметь несколько сценариев успешного и неуспешного прохождения. По материалам данной книги будет создана компьютерная игра-квест с картинками ...
Сочинить трогательное стихотворение
Необходимо сочинить стихотворение про друга, чтобы красиво и трогательно, цепляло душу.
5–6 четверостиший.
От Вас цена и срок выполнения работы.
Выбранный исполнитель
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