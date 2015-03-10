Книга-квест по тематике здоровья

В рамках социального проекта необходимо разработать книгу-квест.

Объем книги не очень большой, но она должна иметь несколько сценариев успешного и неуспешного прохождения.

По материалам данной книги будет создана компьютерная игра-квест с картинками и анимацией.

Некоторый пример того что нужно в приложенном файле.