Книга-квест по тематике здоровья

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Закрыт17 заявок603 просмотра

В рамках социального проекта необходимо разработать книгу-квест.

Объем книги не очень большой, но она должна иметь несколько сценариев успешного и неуспешного прохождения.

По материалам данной книги будет создана компьютерная игра-квест с картинками и анимацией.

Некоторый пример того что нужно в приложенном файле.

10 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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