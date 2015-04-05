Cочинить стихотворение для друга

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Завершен26 заявок397 просмотров

Необходимо сочинить стихотворение про друга, чтобы красиво и трогательно.

4–6 четверостиший.

От Вас цена и срок выполнения работы.

10 лет назад
Le-Shifr
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$6
1 день
Умеет чувствовать, что хочет заказчик. Очень доволен.
Спасибо большое за очередное приятное сотрудничество и интересное задание. Рекомендую к работе!

Заявки фрилансеров

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
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