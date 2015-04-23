Повесить crm на кнопку заказа

Выражаю огромную благодарность Руслану за его работу , до этого пытались другие фрилансеры сделать и безуспешно, а Руслан сделал эту кропотливую работу качественно . Также хочу отметить обратную связь , и те советы которые Руслан рекомендует . Вообщем Руслан качественный специалист своего дела! Спасибо Руслан!