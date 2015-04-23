Повесить crm на кнопку заказа

$4
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки129 просмотров

На четыре кнопки повесить код CRM и обозначить какая под каким номером и поправить номер телефона , цена договорная

10 лет назад
oblovka
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

LuckyIT
Руслан 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$4
1 день
Выражаю огромную благодарность Руслану за его работу , до этого пытались другие фрилансеры сделать и безуспешно, а Руслан сделал эту кропотливую работу качественно . Также хочу отметить обратную связь , и те советы которые Руслан рекомендует . Вообщем Руслан качественный специалист своего дела! Спасибо Руслан!
Хороший заказчик, приятное общение, понятное задание. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

LuckyIT
Руслан 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад