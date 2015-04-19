Сделать сайт адаптивным под мобильные устройства

Есть сайт сделаный на cms ModX - в программной части трогать ничего не надо.

Надо сделать адаптивную верстку по требованям гугла (он с 21 числа вводит санкции к сайтам у которых нет мобильных версий).

Сайт визитка, ничего сложного. Урл вышлю по запросу.