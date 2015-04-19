ТЗ в приложении. Выбор исполнителя по принципу "Срок/сумма" Домен и хостинг предоставлю. Возможна предоплата для фрилансеров с "честным" аккаунтом. Веб-студии, посредниеи и люди с расценками их же - пожалуйста ...
Сделать сайт адаптивным под мобильные устройства
Есть сайт сделаный на cms ModX - в программной части трогать ничего не надо.
Надо сделать адаптивную верстку по требованям гугла (он с 21 числа вводит санкции к сайтам у которых нет мобильных версий).
Сайт визитка, ничего сложного. Урл вышлю по запросу.
Заявки фрилансеров
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