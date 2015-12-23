Нужно разработать приложение для iOS и Андроид на Unity3D c использованием Vuforia.Есть несколько изображений, на которых должны появляться разные 3D объекты с анимацией. На объектах размещаются информеры - всплывающие плашки с текстом и фото. Требуется: Отличное знание ...