myall

Ольга Соло myall

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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  • Продвинуть группу VK

    Требуется продвинуть Вконтакте услуги по установке откатных ворот с автоматикой, заборов из профлиста. Основная цель - получение заказов от частных лиц по южной части Ленинградской области.  Дополнительно потребуется работа с группой и страницей ВК: выкладка новостей, фото ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно разработать low poly модель большого собора

    $500

    Требуется разработать низкополигональную модель венецианского собора.  [url=http://offclouds.com/data_images/wallpapers/35/373446-san-marco.jpg]http://offclouds.com/data_images/wallpapers/35/373446-san-marco.jpg[/url] Модель будет использоваться для просмотра через мобильное приложение.  Высылайте ссылки на свои работы.  Оплата 50% после предоставления геометрии, 50% после окончания работы. Вы должны обладать прокаченными скилами в моделировании сложных архитектурных объектов и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Приложение iOS/Android на Unity3D+Vuforia

    Нужно разработать приложение для iOS и Андроид на Unity3D c использованием Vuforia.Есть несколько изображений, на которых должны появляться разные 3D объекты с анимацией. На объектах размещаются информеры - всплывающие плашки с текстом и фото. Требуется:  Отличное знание ...

    AndroidiOSПриложение для iOSПриложение для AndroidUnity
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    8 лет назад