Требуется продвинуть Вконтакте услуги по установке откатных ворот с автоматикой, заборов из профлиста. Основная цель - получение заказов от частных лиц по южной части Ленинградской области. Дополнительно потребуется работа с группой и страницей ВК: выкладка новостей, фото ...
- Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт4 года назад
- $500
Требуется разработать низкополигональную модель венецианского собора. [url=http://offclouds.com/data_images/wallpapers/35/373446-san-marco.jpg]http://offclouds.com/data_images/wallpapers/35/373446-san-marco.jpg[/url] Модель будет использоваться для просмотра через мобильное приложение. Высылайте ссылки на свои работы. Оплата 50% после предоставления геометрии, 50% после окончания работы. Вы должны обладать прокаченными скилами в моделировании сложных архитектурных объектов и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать приложение для iOS и Андроид на Unity3D c использованием Vuforia.Есть несколько изображений, на которых должны появляться разные 3D объекты с анимацией. На объектах размещаются информеры - всплывающие плашки с текстом и фото. Требуется: Отличное знание ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт8 лет назад